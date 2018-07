Video - Atomica Charlize Theron, cinque film con la grande attrice da rivedere al più presto

In attesa del suo secondo Oscar che prima o poi arriverà, analizziamo la carriera di Charlize Theron in cinque trasformazioni memorabili. Personaggi in grado di lasciare il segno in film che vale la pena rivedere o scoprire per la prima volta.Eccola in versione serial killer, apocalittica, perfida, combattiva e mamma in pieno esaurimento nel video che vi presentiamo a seguire: