[Video] Anthony Hopkins compie 80 anni, ecco cinque scene in cui è stato leggendario

Era il 1992 e Anthony Hopkins vinceva l'Oscar come migliore attore protagonista per Il silenzio degli innocenti . Ad oggi la sua unica vittoria su un totale di quattro nomination (le altre le ha ottenute per Quel che resta del giorno Amistad ).

L'attore gallese compie ottant'anni. E' nato a Port Talbot il 31 dicembre 1937. Nel corso di una carriera lunga sei decenni è stato uno dei serial killer più iconici della storia del cinema, è stato un dio della mitologia nordica , un presidente degli Stati Uniti, un ex presidente degli Stati Uniti. E' stato Pablo Picasso. Ed è stato perfino il capo di Tom Cruise in Mission: Impossible . In occasione dei suoi ottant'anni vogliamo ricordarlo in cinque sequenze tratte dai suoi fillm.. Momenti in cui però Hopkins domina la scena. Costantemente. Perfino nel pasticcio Vi presento Joe Black