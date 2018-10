Vice, Christian Bale irriconoscibile nel trailer del biopic su Dick Cheney

Alla regia troviamo Adam McKay , titano della commedia americana che, dopo, sembra essersi convertito ai biopic politici di alto profilo. Vice non esaminerà solo la presidenza di George W. Bush (un perfetto Sam Rockwell ), ma tornerà indietro per raccontare gli impieghi di Cheney presso le amministrazioni di Richard Nixon, Gerald Ford e Bush Sr., oltre che il suo lavoro come CEO della Halliburton.

Nel cast vedremo anche Amy Adams nei panni di Lynne Cheney, Steve Carell in quelli di Donald Rumsfeld, Rockwell nel ruolo di Bush, Jesse Plemons, Alison Pill, Eddie Marsan e Tyler Perry. Tra i produttori ci sono Will Ferrell e Brad Pitt.

L'uscita americana di Vice è prevista per il 21 dicembre 2018, giusto in tempo per concorrere ai prossimi Oscar. E siamo certi che Bale punterà di nuovo alla statuetta, da lui già vinta per un'altra sua trasformazione: