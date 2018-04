Venom, il nuovo trailer svela il lato mostruoso di Tom Hardy

"Abbraccia l'anti-eroe dentro di te", così recita la frase di lancio di Venom , film in cui seguiremo la celebre nemesi di Spider-Man interpretata da Tom Hardy in versione "uomo sbagliato, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato". Possiamo adesso vedere il nuovo trailer del film decisamente più divertente del fiacco teaser scatenato in rete qualche mese fa.

Hardy interperta il reporterche indaga a San Francisco su una potente corporation gestita da Riz Ahmed (il ragazzo di The Night Of qui nei panni del cattivo di turno) e coinvolta in esperimenti scientifici. Il protagonista entrerà in contatto con il simbionte, un parassita alieno che prenderà il controllo del suo corpo rendendolo invincibile, mettendogli a disposizione dei poteri sovrannaturali e trasformandolo in un mostro. La cosa più interessante di questo nuovo filmato è il dialogo che Hardy ha con il simbionte dentro di sé, una cosa che lo fa apparire completamente pazzo agli occhi dei passanti. Come se parlasse da solo in mezzo alla strada.