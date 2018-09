Venezia 75, Alfonso Cuaron vince il Leone d'Oro con Roma

NOTIZIE

08.09.2018 - Autore: Marco Triolo



La forma dell'acqua l'anno scorso. “Grazie mille alla Mostra di Venezia”, ha detto il regista nel suo discorso. “Questo premio a questo festival ha un incredibile significato per me”. Cuaron ha anche rivelato che oggi è il compleanno della donna che ha ispirato il personaggio di Cleo, interpretato da Yalitza Aparicio nel film. “Questo è un regalo di compleanno per lei”.



LA RECENSIONE DI ROMA.



LA NOSTRA COPERTURA DELLA MOSTRA DI VENEZIA. Per la prima volta, un film Netflix trionfa a Venezia. Va a Roma di Alfonso Cuaron il Leone d'Oro di Venezia 75. Il regista messicano vince nell'anno in cui il conterraneo Guillermo del Toro è presidente di giuria. Si tratta del secondo premio a un film messicano in due anni, dopol'anno scorso. “Grazie mille alla Mostra di Venezia”, ha detto il regista nel suo discorso. “Questo premio a questo festival ha un incredibile significato per me”. Cuaron ha anche rivelato che oggi è il compleanno della donna che ha ispirato il personaggio di Cleo, interpretato da Yalitza Aparicio nel film. “Questo è un regalo di compleanno per lei”.

Jacques Audiard per Willem Dafoe (At Eternity's Gate) e Olivia Colman (La favorita) hanno vinto le Coppe Volpi dedicate ai migliori attori. Anche i fratelli Coen portano a casa un premio, quello alla miglior sceneggiatura per Baykali Ganambarr. Ecco tutti i vincitori di Venezia 75. I due Leoni d'Argento, gran premio della giuria e migliore regia, sono andati rispettivamente a La favorita di Yorgos Lanthimos e aper The Sisters Brothers (At Eternity's Gate) e(La favorita) hanno vinto le Coppe Volpi dedicate ai migliori attori. Anche iportano a casa un premio, quello alla miglior sceneggiatura per The Ballad of Buster Scruggs . E infine The Nightingale di Jennifer Kent porta a casa due premi: il premio speciale della giuria e il premio Mastroianni a un giovane attore emergente, assegnato a. Ecco tutti i vincitori di Venezia 75.

Leone d'Oro

Roma di Alfonso Cuaron

Leone d'Argento – Gran premio della giuria

La favorita di Yorgos Lanthimos ( RECENSIONE

Leone d'Argento per la miglior regia

Jacques Audiard – The Sisters Brothers ( RECENSIONE

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Willem Dafoe – At Eternity's Gate ( RECENSIONE

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Olivia Colman – La favorita

Migliore sceneggiatura

Ethan e Joel Coen – The Ballad of Buster Scruggs ( RECENSIONE

Premio speciale della giuria

The Nightingale di Jennifer Kent ( RECENSIONE

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente

Baykali Ganambarr – The Nightingale

Orizzonti

Miglior film

Kraben Rahu (Manta Ray) di Phuttiphong Aroonpheng

Migliore regia

Emir Baigazin – Ozen (The River)

Premio speciale della giuria

Anons (The Announcement) di Mahmut Fazil Coskun

Migliore interpretazione maschile

Kais Nashif – Tel Aviv on Fire

Migliore interpretazione femminile

Natalya Kudryashova – The Man Who Surprised Everyone

Miglior sceneggiatura

Pema Tseden – Jinpa

Miglior cortometraggio

Kado di Aditya Ahmad

Venezia Classici

Miglior documentario sul cinema

The Great Buster: A Celebration di Peter Bogdanovich

Miglior film restaurato

La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani

Leone del futuro, Premio Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

Yom Adaatou Zouli (The Day I Lost My Shadow) di Soudade Kaadan

Virtual Reality

Migliore storia VR

L'ile des morts di Benjamin Nuel

Migliore esperienza VR

Buddy VR di Chuck Chae

Miglior VR

Spheres di Eliza McNitt