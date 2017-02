Venerdì 13: reboot cancellato?

Addio Jason. Paramount Pictures avrebbe cancellato in via definitiva il nuovo reboot di Venerdì 13 previsto per ottobre negli Stati Uniti. La notizia arriva da The Hollywood Reporter, secondo le cui fonti il regista designato, Breck Eisner , e Platinum Dunes, la compagnia di Michael Bay che avrebbe dovuto produrre il film, avrebbero ricevuto da Paramount la comunicazione nelle scorse ore.Il film non aveva ancora un cast, ma Platinum Dunes avrebbe presto scelto gli attori per entrare in produzione a metà marzo. La data di uscita prevista era il 13 ottobre. Non si sa, per ora, cosa abbia spinto Paramount a chiudere il progetto, ma sembra che la decisione abbia a che fare con il flop di, altro film che avrebbe dovuto ridare vita a un famoso franchise horror e che, costato, 25 milioni di dollari, ne ha incassati solo 13 al box office americano nel corso del suo primo weekend di programmazione (è uscito il 3 febbraio).Una fonte di The Hollywood Reporter si è limitata a commentare che “la produzione non era pronta a partire in questa data”. Tuttavia, a differenza di World War Z 2 , che è stato solamente rimandato (anche perché il primo film fu un vero successo), pare che la nuova iterazione di Jason Voorhees sia proprio defunta. Anche se, tanto per citare il famoso finale del primo Venerdì 13, i morti viventi raramente restano morti.