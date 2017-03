Valerian e la città dei mille pianeti: nuovo trailer per la space opera di Luc Besson

NOTIZIE

29.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Mathieu Kassovitz, John Goodman e Rutger Hauer, è scritto e diretto da Luc Besson e, con un budget di 197 milioni di euro, è il più costoso nella storia del cinema francese. Valerian segna anche il ritorno di Besson alla space opera a vent'anni esatti da Il film, interpretato da, è scritto e diretto da Luc Besson e, con un budget di 197 milioni di euro, è il più costoso nella storia del cinema francese. Valerian segna anche il ritorno di Besson alla space opera a vent'anni esatti da Il quinto elemento

DeHaan e Delevingne interpretano Valerian e Laureline, due agenti spazio-temporali al servizio del governo dei territori umani, che hanno il compito di mantenere l’ordine nell'Universo nel 28° secolo. Valerian è innamorato della sua collega e le si propone apertamente, ma lei lo rifiuta sempre per via dei suoi valori tradizionali e del fatto che Valerian ha una storia di sciupafemmine alle spalle. Insieme, vengono mandati in missione ad Alpha, una megalopoli popolata da migliaia di specie provenienti da ogni angolo dell'universo, che hanno costruito una comunità pacifica mettendo in comune il loro sapere per migliorare la vita di tutti. Un'utopia che, però, qualcuno vorrebbe guastare, forze invisibili che metteranno in pericolo la razza umana e con cui i due agenti dovranno scontrarsi.

Valerian e la città dei mille pianeti verrà distribuito in Italia la prossima estate da 01 Distribution.