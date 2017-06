Valerian e la città dei mille pianeti: dieci cose da sapere sul nuovo film di Luc Besson

Esattamente vent'anni fa Luc Besson diede alla luce Il quinto elemento , un film che rappresentò un caso più unico che raro di blockbuster di fantascienza prodotto in Europa con un cast internazionale di star, per giunta girato in lingua inglese. All'epoca, era il film più costoso mai prodotto nel vecchio continente. Vent'anni dopo la storia si ripete: Besson torna alla space opera con Valerian e la città dei mille pianeti , un film nuovamente girato in inglese e con un cast internazionale. E ancora una volta costosissimo. 01 distribuirà il film nelle nostre sale. Nell'attesa, ecco tutto quello che sappiamo finora su Valerian e la città dei mille pianeti...

È il 28° Secolo. Valerian ( Dane DeHaan ) e Laureline ( Cara Delevingne ) sono due agenti speciali incaricati di viaggiare per il cosmo allo scopo di mantenere la pace tra le specie che lo popolano. Il Ministero della Difesa li invia ad Alpha, detta anche la Città dei Mille Pianeti, un luogo in cui, da secoli, specie diverse si sono riunite per condividere conoscenza e cultura, in modo da trovare una strada per una pace duratura. Ma una forza oscura ne minaccia l'esistenza, e Valerian e Laureline dovranno identificarla e fermarla per salvaguardare non solo Alpha, ma il futuro dell'universo stesso.