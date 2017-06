NOTIZIE

Una star di Stranger Things per X-Men: The New Mutants

01.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



X-Men: The New Mutants, film che si configura sempre più come una fucina di nuovi talenti. Oltre a Maisie Williams (Il trono di spade) nei panni di Wolfsbane e Nuova aggiunta al cast di, film che si configura sempre più come una fucina di nuovi talenti. Oltre a(Il trono di spade) nei panni di Wolfsbane e Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) in quelli di Magik, nel film vedremo anche Charlie Heaton , star di Stranger Things che interpreterà Cannonball, mutante in grado di lanciarsi a grande velocità protetto da un campo di energia sferico, come il nome suggerisce.

Josh Boone, regista di Henry Zaga (Tredici), nei panni del mutante brasiliano Sunspot, e James McAvoy nei panni di Charles Xavier, come inizialmente pronosticato. Il film sarà diretto da, regista di Colpa delle stelle che, infatti, aveva pensato il ruolo di Cannonball per Nat Wolff , inizialmente. Ma l'interprete di Colpa delle stelle ha rifiutato l'offerta, lasciando campo libero a Heaton. Nel cast dovrebbero anche apparire(Tredici), nei panni del mutante brasiliano Sunspot, e Rosario Dawson in quelli del mentore del gruppo, un medico mutante in grado di generare un campo di forza protettivo. Non vedremo invecenei panni di Charles Xavier, come inizialmente pronosticato.

Fonte: The Hollywood Reporter