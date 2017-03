Una scomoda verità: Donald Trump nega il riscaldamento globale nel trailer del sequel

NOTIZIE

Al Gore torna con An Inconvenient Sequel: Truth to Power: sembra un kolossal apocalittico... ma è tutto vero!

29.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Al Gore che sembrava sconfinare nell'horror, sebbene fosse in realtà un documentario sui potenziali eventi che il riscaldamento globale avrebbe potuto scatenare.



Undici anni dopo, l'ex vicepresidente Gore è tornato per An Inconvenient Sequel: Truth to Power, il seguito già presentato al Sundance che arriverà sui nostri schermi da settembre. Nel nuovo film vediamo ghiacciai che crollano, il livello del mare che si alza e violenti uragani come Sandy che colpiscono Manhattan: sembra uno di quei kolossal apocalittici diretti da Roland Emmerich... eppure è tutto vero!



Vi presentiamo oggi il trailer, un filmato che si apre con un discorso di Donald Trump: "Fa freddo qui: possiamo per favore avere un po' di riscaldamento globale?" - afferma il presidente USA che ha sempre negato i rischi causati dalla crisi climatica e che è intenzionato a radere al suolo tutte le politiche ambientali dell'amministrazione Obama. Qui il filmato:



Il sequel non si concentra solo su sciagure e rischi del pianeta, Gore sottolinea anche i progressi che l'umanità ha fatto per risolvere il problema: "Stiamo vedendo alcune grandi cose - afferma mentre vediamo sullo schermo pannelli solari e mulini a vento - Queste sono la base. Ma non è ancora abbastanza (...) "Non lasciate che nessuno dica che un giorno andremo a vivere su Marte: questo pianeta è casa nostra".



An Inconvenient Sequel: Truth to Power, in uscita dal 21 settembre, è distribuito dalla Universal Pictures.