Una petizione online chiede alla Marvel di riassumere James Gunn

Guardiani della Galassia Vol. 3 in seguito alla scoperta di alcuni tweet offensivi scritti dal regista anni fa, in forma di battute di dubbio gusto su temi scottanti come pedofilia e violenza sessuale, il popolo della rete si è mobilitato. Su Change.org è partita una petizione, sostenuta anche da star come A pochi giorni dall'improvviso licenziamento di James Gunn dain seguito alla scoperta di alcuni tweet offensivi scritti dal regista anni fa, in forma di battute di dubbio gusto su temi scottanti come pedofilia e violenza sessuale, il popolo della rete si è mobilitato. Su Change.org è partita una petizione, sostenuta anche da star come Selma Blair Dave Bautista (protagonista di Guardiani) e dal regista Joe Carnahan , per fare riassumere Gunn dalla Marvel/Disney.

“Se le persone vengono punite nonostante siano cambiate, questo cosa ci insegna sull'ammettere i propri errori ed evolvere? Quest'uomo è uno dei migliori”, ha scritto Selma Blair. Bautista ha attaccato esplicitamente il sito di notizie di estrema destra, The Daily Caller, che ha pubblicato i tweet in questione scatenando il caso. “Che cosa farai quando i #cybernazis ti attaccheranno? Chi ti difenderà? Chi prenderà le distanze da te in maniera codarda? Chi ti punirà per orribili BATTUTE del passato invece di difenderti per aver ISPIRATO milioni? MILIONI!!!”. Bautista non le manda a dire nemmeno alla Disney, nonostante sia sul loro libro paga.

La petizione ha raccolto già quasi 250 mila firme. Il promotore della petizione Chandler Edwards ha scritto: “Sono abbastanza intelligente da capire che molto probabilmente questo non cambierà nulla, ma, spero, potrebbe far capire alla Disney di aver fatto un errore e spingerla a non ripeterlo in futuro”.

