Una luna chiamata Europa, clip esclusiva dal film amato da Will Smith a Cannes

Dramma sull'immigrazione con un colpo di scena fantascientifico,è la storia di un rifugiato siriano che cerca di entrare in Ungheria dalla Serbia. Nel momento in cui viene catturato scopre di aver acquisito dei superpoteri con cui è in grado di volare. Diretto dall'ungherese, Jupiter's Moon (questo il titolo internazionale) è stato precedentemete presentato in Concorso al Festival di Cannes, amato dall'allora giurato: "Io lo ho adorato - ha detto l'attore a Cannes nel 2017 - Sono cresciuto in un ambiente molto religioso, qiundi ho assorbito tutto quello che questa storia mi ha raccontato fino alla fine. Penso sia un film fantastico, uno di quei film che rivedrei volentieri ancora e ancora".Aryan viene ferito mentre cerca di attraversare illegalmente la frontiera ungherese. Sopravvissuto, il ragazzo scopre che ha ricevuto in dono la capacità di levitare. Rinchiuso in un campo di rifugiati, riesce a scappare con l’aiuto del dottor Stern che vuole sfruttarne lo straordinario potere.