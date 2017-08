Un profilo per due, clip esclusiva dal film sull'amore al tempo dei social

NOTIZIE

23.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Dal 31 agosto, Officine UBU distribuirà nelle sale italiane, commedia francese diretta dal regista e sceneggiatore E se vivessimo tutti insieme? ) e interpretata dall’icona(La capra, Lost in Paris) e da Fanny Valette . Un film sull’amore, la solitudine, l’amicizia e le relazioni nell’epoca dei social network, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

Un profilo per due, trasposizione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac, narra le vicende di Pierre (Pierre Richard), anziano vedovo senza più stimoli che scopre un mondo nuovo e pieno di risorse navigando in rete. Presto instaurerà un gioco di seduzione a distanza con una bella e giovane donna, Flora (Fanny Valette), conosciuta su un sito di incontri. Avendo mentito sulla sua età, Pierre convincerà Alex (Yaniss Lespert), il suo timido insegnante di informatica trentenne, a incontrare la ragazza al suo posto.

“È un film su un uomo che trova un’amicizia per sfuggire alla solitudine e riscopre il desiderio di vivere – racconta il regista Stéphane Robelin – Il fatto che abbia settanta o ottant’anni non fa differenza. Ciò che conta è che un uomo scopre una nuova giovinezza e il gusto per la vita. È una commedia. I personaggi si divertono, discutono, ridono, mentono, giocano a nascondino con la verità…. Con il solo scopo di trovare la felicità”.

A seguire la sinossi ufficiale:

L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto s’imbatte in un sito di appuntamenti online. Utilizzando l’identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un’affascinante giovane donna, e se ne innamora. Anche la giovane rimane affascinata dallo spirito romantico dei suoi messaggi e gli chiede un appuntamento. Intrigato da questa nuova avventura, Pierre deve a questo punto convincere Alex ad andare all'incontro al suo posto…