NOTIZIE

Un appuntamento per la sposa: clip esclusiva dalla commedia romantica in arrivo nei cinema

29.05.2017 - Autore: La redazione





Arriverà nei cinema l'8 giugno, Un appuntamento per la sposa , commedia romantica diretta da Rama Burshtein che segue una donna ebrea alla disperata ricerca di un marito. Una protagonista che decide di avventurarsi in una serie di appuntamenti al buio per trovare la sua anima gemella e che allo stesso tempo inizia a pianificare il suo matrimonio, nonostante non abbia ancora trovato un marito. Riuscirà a completare la ricerca del partner perfetto entro la data del matrimonio?

Vi presentaimo una scena in esclusiva dal film nella clip che segue:





Questa la sinossi ufficiale:

Michal ha 32 anni. Dodici anni fa ha abbracciato la fede in Dio e ora sta per sposarsi. Un mese prima del grande evento, durante i preparativi del matrimonio, il futuro sposo le confessa di non essere innamorato di lei. Michal è sconvolta, ma non vuole per nessun motivo tornare alla vita da single, piena di appuntamenti e delusioni. Anzi, vede tutto ciò un’opportunità di cambiamento e crede che sarà aiutata da Dio che è buono e dolce. Ha un mese per mettere alla prova la sua fede e realizzare il suo sogno: “Ho il luogo, il vestito, l’appartamento. Dio mi troverà sicuramente un marito!”

Un appuntamento per la sposa, presentato all'ultima edizione della biennale di Venezia, arriverà nelle sale italiane dall'8 giugno distribuito da Cinema di Valerio de Paolis.