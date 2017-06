Ufficiale: xXx 4 si farà, Vin Diesel e il cast torneranno

NOTIZIE

20.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Sono occorsi quindici anni affinché Vin Diesel tornasse nel ruolo di Xander Cage, ma forse l'attesa per il prossimo capitolo di xXx non sarà altrettanto lunga. La nuova compagnia di produzione The H Collective ha messo in cantiere un sequel di xXx: Il ritorno di Xander Cage

Joe Roth e Jeff Kirschenbaum, e diretto da Ruby Rose, Nina Dobrev e Deepika Padukone. Il film sarà ancora una volta prodotto da, e diretto da D.J. Caruso , regista del precedente capitolo. Caruso ha confermato su Twitter che tutta la squadra di agenti messa insieme da Xander Cage nell'ultimo film tornerà: tra questi,

“Oggi, a Hollywood, è necessario avere dei partner forti per produrre e finanziare film con un budget alto come la saga di xXx, e The H Collective è una eccitante nuova compagnia con cui non vediamo l'ora di lavorare”, ha dichiarato Roth.

xXx: Il ritorno di Xander Cage è stato uno dei casi recenti in cui un film americano ha funzionato meglio sul mercato internazionale (come La mummia ). Ha infatti incassato 346 milioni di dollari nel mondo, di cui appena 44 in patria, a partire da un budget di 85. A conti fatti è stato comunque un successo (specialmente in Cina, dove ha incassato 164 milioni di dollari), e dunque giustifica la realizzazione di un sequel. Non sarà un successo come la saga di Fast & Furious, che ormai supera il miliardo di dollari di incassi a ogni nuovo capitolo, ma Vin Diesel sembra essersi assicurato un altro franchise redditizio.

Fonte: Variety