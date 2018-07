Ufficiale, Downton Abbey arriva al cinema. gli attori della serie originale sul set alla fine dell'estate

NOTIZIE

Ora è ufficiale: Downton Abbey tornerà. E diventerà un film. Lo hanno annunciato Focus Features e Carnival Films confermando che il cast principale della serie originale tornerà sul set per girare il film già alla fine di questa estate.

Julian Fellowes, autore della sceneggiatura del nuovo progetto. La serie Downton Abbey ha chiuso i battenti nel 2015 dopo sei stagioni e cinquantadue episodi: lo show racconta la vita dei Crawley, famiglia aristocratica nell'Inghilterra dei primi del Novecento. La storia della famiglia e della loro servitù. Il nuovo film sarà diretto da E tornerà anche il creatore della serie,, autore della sceneggiatura del nuovo progetto. La serie Downton Abbey ha chiuso i battenti nel 2015 dopo sei stagioni e cinquantadue episodi: lo show racconta la vita dei Crawley, famiglia aristocratica nell'Inghilterra dei primi del Novecento. La storia della famiglia e della loro servitù. Il nuovo film sarà diretto da Brian Percival , regista del film Storia di una ladra di libri che in passato ha diretto l'episodio pilota della serie.

Creato nel 2010, Downtown Abbey è diventato velocemente uno degli show più seguiti in tutto il mondo, trasmesso in oltre 150 paesi. "Dopo aver concluso la serie TV, il nostro sogno era quello di regalare un film ai milioni di fan in tutto il mondo - - ha detto il produttore Gareth Neame - ora, dopo che le stelle si sono allineate, entreremo a breve in produzione La sceneggiatura di Julian è brillante, piena di tensione e intrattenimento e nelle mani di Brian Percival cercheremo di portare in scena tutto quello che uno spera di trovare in un film di Downton Abbey".



Il progetto cinematografico Downton Abbey non ha ancora una data di uscita. Con ogni probabilità lo si vedrà tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.