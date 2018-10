Tutti lo sanno, una clip racconta la storia d'amore tra Penelope Cruz e Javier Bardem

NOTIZIE

22.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Asghar Farhadi (vincitore dell'Oscar al film straniero con Il cliente), interpretato dalla coppia d'oro del cinema spagnolo,



Lucky Red distribuisce in Italia Tutti lo sanno , il nuovo film di(vincitore dell'Oscar al film straniero con), interpretato dalla coppia d'oro del cinema spagnolo, Javier Bardem Penelope Cruz . In occasione dell'uscita vi presentiamo una clip esclusiva che esamina la lunga storia d'amore – non solo personale, ma anche cinematografica – tra Bardem e Cruz.

I due hanno collaborato la prima volta in Prosciutto prosciutto (1992) di Bigas Luna, e si sono poi rincontrati sul set di Vicky Cristina Barcelona (2008) di Woody Allen. All'epoca iniziarono anche a frequentarsi, per poi sposarsi nel 2010. Nel 2017 sono tornati insieme in Escobar – Il fascino del male e ora sono di nuovo due vecchi innamorati in Tutti lo sanno, un thriller ambientato durante una riunione di famiglia in occasione di un matrimonio.

A seguire la sinossi ufficiale del film:

In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Tutti lo sanno arriverà nei cinema italiani l'8 novembre.