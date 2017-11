Tutti i soldi del mondo: Christopher Plummer parla del licenziamento di Kevin Spacey

NOTIZIE

Per l'attore, 88 anni, lo scandalo che ha travolto Kevin Spacey è “davvero triste”

14.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Cosa ne pensa Christopher Plummer del fatto di aver rimpiazzato Kevin Spacey in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott? Ora lo sappiamo. L'attore ha parlato del suo coinvolgimento nel film con Vanity Fair, commentando le accuse contro Spacey: “Penso che quello che gli è successo sia molto triste. Kevin è un attore di enorme talento, è una cosa davvero triste. Ed è un vero peccato. È tutto quello che posso dire, perché è così”.

“Non si tratta di rimpiazzarlo, ma di ricominciare tutto daccapo – ha continuato l'attore – Mi rattrista molto quello che è successo a Kevin, ma cosa posso fare? Mi hanno dato un ruolo. Ammiro Ridley Scott e sono felice di fare un film con lui. E allora ho pensato che questa fosse la mia occasione. Tempo fa ero in lizza per la parte, perciò la conoscevo già e, quando Ridley me l'ha proposta, ho accettato”.

Tutti i soldi del mondo è ispirato al rapimento di J. Paul Getty III, figlio ribelle del magnate del petrolio John Paul Getty sequestrato dalla 'Ndrangheta a Roma nel 1973. Plummer ha ottenuto il ruolo di John Paul Getty e rimpiazzerà Spacey in tutte le sue scene. Per questo motivo, Mark Wahlberg e Michelle Williams, che interpretano rispettivamente l'avvocato di Getty e la madre di Getty III, sono stati convocati per rigirare alcune delle loro scene insieme a Plummer.