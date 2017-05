Trovata morta l'attrice Mary Tsoni, star di Dogtooth

NOTIZIE

10.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Mary Tsoni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Atene, lunedì 8 maggio 2017. Lo riporta il giornale Greek Reporter. Aveva 30 anni.



Tsoni era conosciuta al pubblico per aver interpretato nel 2009 il ruolo della giovane figlia della famiglia ritratta nel film Dogtooth del regista greco Yorgos Lanthimos, autore di The Lobster, premiato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard.

Le cause della morte dell'attrice non sono state ancora accertate. Da tempo però soffriva di una severa forma di depressione. Il ritrovamento del corpo è stato effettuato da un'amica, l'attrice Lewsha Camille Simboura, che ha voluto condividere sui social un pensiero personale sulla faccenda. “Mi dispiace di non essere arrivata prima. Forse avremmo potuto salvarti.".



Nel film Dogtooth l'attrice interpretava il ruolo della figlia minore della famiglia al centro della storia. Dogtooth racconta di una madre e tre figli che vengono sequestrati in casa dal marito e cresciuti senza nessun rapporto con il mondo esterno. Il film fu candidato all'Oscar come Miglior film straniero nel 2011.

Tsoni è anche apparsa nel 2010 nel dramma “Artherapy” e nel 2009 nella commedia “Evil in the Time of Heroes.” L'ultimo ruolo è stato invece nel film “Ta Oporofora tis Athinas” (“The Fruit Trees of Athens”). Tsoni aveva anche militato in una band punk prima di diventare attrice.



Fonte: IndieWire