Triple Frontier: Tom Hardy e Channing Tatum lasciano e il progetto crolla

La storia è ambientata al “triplo confine” tra Paraguay, Argentina e Brasile, dove si incontrano i fiumi Igazu e Parana. Un luogo difficile da monitorare e perfetto per ospitare commerci illegali di ogni genere. Alla regia del progetto avrebbe dovuto esserci J.C. Chandor , regista di All Is Lost e 1981: Indagine a New York, che aveva anche riscritto la sceneggiatura. Non è chiaro, a questo punto, se Chandor rimarrà a bordo.