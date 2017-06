Transformers: nelle sale The Space la maratona-evento della saga

NOTIZIE

16.06.2017 - Autore: M.T. (Nexta)



A dieci anni dall’uscita del primo Transformers , e in attesa del debutto di Transformers – L'ultimo cavaliere , mercoledì 21 giugno, in tutte le sale The Space, avrà luogo una maratona-evento dedicata ai celebri robot della Hasbro. Optimus Prime, gli Autobot e i Decepticon torneranno a battersi in un ciclo di proiezioni lungo tre film, per un totale di oltre otto ore. L’evento avrà inizio alle 18.30 con Transformers 3 , proseguirà con Transformers 4 – L’era dell’estinzione , per arrivare, alle 00.15, alla proiezione in anteprima dell’atteso Transformers – L’ultimo cavaliere, ultimo film della saga diretta da Michael Bay.

La scelta dei titoli non è casuale. Le ultime due pellicole della serie, infatti, sono state tra le più apprezzate nel nostro Paese, segnando degli incassi record già nei primi cinque giorni dall’uscita in sala: Transformers 3 ha incassato 3,97 milioni di euro, mentre Transformers 4 – L’era dell’estinzione ha registrato ben 511mila biglietti staccati, per un incasso di 3,87 milioni.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento avranno in regalo la locandina ufficiale di Transformers – L’ultimo cavaliere. Sarà inoltre possibile richiedere uno speciale porta popcorn che si potrà “ricaricare” tutte le volte che si vorrà. Le prevendite della Maratona Transformers sono aperte (lo spettacolo da acquistare è quello delle 00.15). Tra una proiezione e l’altra sono previsti dieci minuti di intervallo.