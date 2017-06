Transformers – L'ultimo cavaliere: uno spettacolare trailer finale fa esplodere tutto

NOTIZIE

05.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







In attesa dell'arrivo di Transformers – L'ultimo cavaliere , previsto in Italia per il 22 giugno, Paramount Pictures ha svelato un nuovo trailer. In appena un minuto e mezzo, e con una sola battuta (pronunciata da Sir Anthony Hopkins ), il trailer è in grado di evocare tutto lo spettacolo e l'epica del migliore Michael Bay , e lascia un'ottima impressione su questo quinto capitolo.

La sceneggiatura di Transformers – L'ultimo cavaliere è frutto di un cambio completo di personale rispetto ai capitoli precedenti. È stata scritta, infatti, da Art Marcum e Matt Holloway (gli sceneggiatori di Iron Man) insieme a Ken Nolan (Black Hawk Down) a partire da una storia concepita dagli stessi insieme ad Akiva Goldsman (A Beautiful Mind). In sostanza, possiamo aspettarci meno comicità puerile rispetto agli altri film, e un tono che, almeno a giudicare dai trailer, pare più drammatico. Ci sarà comunque umorismo, ma forse meno fuori posto del solito. Ciò che appare invece evidente è la voglia di Michael Bay di chiudere la sua serie di film con qualcosa che superi in spettacolarità tutto ciò che è venuto prima.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

L’ultimo cavaliere distrugge la mitologia che ha rappresentato il cuore del franchise Transformers, ridefinendo il significato di eroe. Gli umani e i Transformers sono in guerra, Optimus Prime non c’è più. La chiave per salvare il nostro futuro è nascosta tra i segreti di stato, nell’oscura storia dei Transformers sul nostro pianeta. Un’improbabile alleanza avrà il compito di salvare il nostro pianeta, composta da Cade Yeager, Bumblebee, un Lord inglese e un’insegnante di Oxford.