Transformers: i giovanissimi protagonisti de L'ultimo cavaliere nel secondo Full Trailer

Nel nuovo filmdiventa improvvisamente cattivo,ritorna sulla Terra,è sempre pronto a combattere per gli umani... e Mark Wahlberg è ancora l'uomo che salverà il mondo. Questa volta però Michael Bay racconta parte del film attraverso gli occhi di una ragazzina interpretata dalla quindicenne. Un personaggio a cui viene affidato totalmente il secondo full trailer che vi presentiamo nel video che segue. Un filmato che nelle sale USA precede la proiezione de La bella e la bestia (ecco dunque la ragione principale che motiva la struttura di questo trailer insolito per la saga, destinato soprattutto a un'audience più giovane)

Nel quinto film Optimus Prime torna nel suo Cybertron scoprendo che ormai è un pianeta morto. E che lui stesso è stato responsabile di questo evento apocalittico. Il capo degli Autobot trova un modo per riportare il pianeta in vita, ma per farlo dovrà trovare un oggetto nascosto sulla Terra.