Trainspotting 2: ecco i brani della colonna sonora

La colonna sonora di Trainspotting fu epocale quanto il film stesso. Brani di Iggy Pop, Underworld, Primal Scream, Blur e New Order, tra gli altri, aiutarono a cementare lo status di icona generazionale del film di Danny Boyle , e dunque non stupisce che si stia riservando la stessa importanza alla colonna sonora del sequel T2: Trainspotting , che Warner Bros. distribuirà in Italia a partire dal 2 marzo.1. Lust for Life (The Prodigy Remix) – Iggy Pop2. Shotgun Mouthwash – High Contrast3. Silk – Wolf Alice4. Get Up – Young Fathers5. Relax – Frankie Goes to Hollywood6. Eventually But (Spud's Letter to Gail) [Feat. Ewen Bremner] – Underworld7. Only God Knows – Young Fathers8. Dad's Best Friends – The Rubberbandits9. Dreaming – Blondie10. Radio Ga Ga – Queen11. It's Like That – Run DMC vs. Jason Nevins12. (White Man) in Hammersmith Palais – The Clash13. Rain or Shine – Young Fathers14. Whitest Boy on the Beach – Fat White Family15. Slow Slippy – UnderworldAd aprire e chiudere due classici. In apertura “Lust for Life”, il brano di Iggy Pop che apriva in maniera memorabile il film originale, remixato dai Prodigy. In chiusura “Slow Slippy” degli Underworld, che ha un titolo simile a “Born Slippy” della colonna sonora del primo film e dunque potrebbe essere una sorta di sequel. Il resto si divide tra classici (dei Clash, Frankie Goes to Hollywood, Blondie, Queen e Run DMC) e artisti recenti come High Contrast, Wolf Alice e il gruppo hip hop scozzese Young Fathers, con ben due brani. Se la soundtrack originale recuperava brani anni '70 e '80 e li mescolava con artisti moderni, quella nuova sembra voler fare lo stesso, con più enfasi, però, sulla nostalgia (tanti anni '80 e la presenza degli Underworld).Trainspotting 2 riporta in scena i protagonisti originali, Ewan McGregor Robert Carlyle , ed è diretto ancora una volta da Danny Boyle. A marzo scopriremo finalmente che ne sia stato di Renton, Spud, Sick Boy e Begbie in tutti questi anni.Fonte: Slashfilm