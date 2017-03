Trailer The War – Il pianeta delle scimmie: Cesare dichiara guerra all'umanità 

Stavolta, a sfidare il coraggioso leader delle scimmie parlanti troviamo Woody Harrelson , nei panni di un risoluto e spietato colonnello disposto a ogni genere di violenza pur di salvare la razza umana dall'estinzione. La sua battaglia lo porterà faccia a faccia con Cesare e le scimmie, in una guerra che deciderà per sempre il futuro del pianeta. Nel cast troviamo anche. La sceneggiatura è invece opera di Reeves e(Apes Revolution, Wolverine – L'immortale).

Gli effetti speciali con cui le scimmie vengono create sono sempre più raffinati, e permettono agli attori che indossano le tute del motion capture di recitare per davvero. Andy Serkis ha contribuito a trasformare per sempre il cinema fantastico: non ci troviamo più di fronte a “effetti” ma a “personaggi” veri e propri. Serkis, ormai esperto di questo tipo di tecnologie, sta anche lavorando da regista a una nuova versione de Il libro della giungla concorrente a quella Disney, prodotta da Warner Bros. e interpretata da(Shere Khan),(Bagheera) e(Kaa), e da lui stesso nel ruolo di Baloo.