Trailer: The Emoji Movie, le emoticon prendono vita

21.12.2016 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il primo trailer di The Emoji Movie, film d'animazione incentrato sugli Emoticon dei cellulari, è arrivato. Eccolo.





Anthony Leondis (con Eric Siegel) ha portato a termine prelevando elementi da recenti, e riusciti, film d'animazione rivali: dall'elemento emotivo di The Emoji Movie (sottotitolato “Express Yourself”) ha un ingrato compito: quello di prendere delle semplici faccine da smartphone e imbastire una mitologia a partire da esse. Un'impresa difficile che il regista e sceneggiatore(con) ha portato a termine prelevando elementi da recenti, e riusciti, film d'animazione rivali: dall'elemento emotivo di Inside Out (inevitabile) all'idea del “pesce fuor d'acqua” come protagonista già usata in The Lego Movie . Anche la trovata di far viaggiare i protagonisti attraverso le app del telefono ricorda un film precedente: Ralph Spaccatutto , in cui l'eroe visitava i più diversi generi di videogiochi. Ecco la sinossi del film:

Nascosta nei meandri della app per messaggi c'è Textopolis, una città movimentata in cui tutti i vostri emoticon preferiti vivono nella speranza di essere selezionati dall'utente. In questo mondo, ogni emoticon ha una sola espressione facciale – tranne Gene, un emoticon esuberante nato senza filtri, pieno zeppo di svariate espressioni. Determinato a diventare “normale” come gli altri emoticon, Gene chiede aiuto al suo migliore amico Hi-5 e la notoriamente smanettona Jailbreak. Insieme partono per un'epica “app-ventura” attraverso le app del telefono, ciascuna un mondo a sé stante divertentissimo, per trovare il Codice che riparerà Gene. Ma quando un pericolo più grande minaccia il telefono, il destino degli emoticon dipenderà da questi tre improbabili amici, che dovranno salvare il mondo prima che venga cancellato per sempre.