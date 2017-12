Trailer Mom and Dad, Nicolas Cage vuole uccidere i suoi figli nell'horror di Brian Taylor

NOTIZIE

Ormai, avere Nicolas Cage in modalità gigione urlante in un film è considerato un. Di certo è il selling point principale di, una commedia horror diretta da Brian Taylor , co-regista dei due Crank e di Ghost Rider – Spirito di vendetta. Nel film, un'isteria di massa di origini sconosciute trasforma i genitori in assassini seriali determinati a far fuori i propri figli. Un “high concept” perfetto per una satira dei sobborghi americani, con i loro vialetti perfettamente curati e le facce sorridenti che nascondono sordidi segreti. Ecco il trailer del film.

Anne Winters e Zackary Arthur, nei panni di Carly e Josh Ryan, figli adolescenti di Brent e Kendall (Cage e I protagonisti di Mom and Dad sono in realtà i ragazzi,, nei panni di Carly e Josh Ryan, figli adolescenti di Brent e Kendall (Cage e Selma Blair ). Nelle prime scene del trailer ci viene fatto intuire come non siano esattamente dei figli modello, ma naturalmente ciò che segue è esagerato e sopra le righe. Nello stile di Brian Taylor, che in coppia con Mark Neveldine ha fatto dell'adrenalina spinta alle estreme conseguenze il suo marchio di fabbrica. Nel cast troviamo anche un grande veterano come Lance Henriksen

Il film arriverà in America il 19 gennaio. Nicolas Cage lo ha definito un film “punk rock” e il suo preferito negli ultimi dieci anni della sua carriera. Di certo, chi lo ama in versione pazzoide avrà pane per i propri denti, ma dopo aver visto il trailer viene da chiedersi: quando il troppo sarà davvero troppo?