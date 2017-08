Trailer: Last Flag Flying, la nuova commedia amara di Richard Linklater punta all'Oscar

NOTIZIE

24.08.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Amazon Studios scatena in rete il primo trailer di Last Flag Flying, nuovo film di L'ultima corvé. Un sequel non ufficiale del film di Jack Nicholson ha interpretato nel 1973. l regista di Prima dell'alba e Boyhood adatta il romanzo omonimo di Darryl Ponicsan (anche co-sceneggiatore), un libro che racconta gli eventi successivi a quelli raccontati in The Last Detail dal quale era stato tratto il film di Ashby.

Last Flag Flying è interpretato da Bryan Cranston, Steve Carell e Laurence Fishburne, protagonisti in viaggio attraverso l'America. Tre ex soldati che partendo dal dolore proveranno a ritrovare se stessi.

Questa la sinossi ufficiale:

Nel 2003, trent'anni dopo aver servito insieme in Vietnam, l'ex medico della marina Larry "Doc" Shepherd (Carell) incontra di nuovo i suoi compagni: l'ex Marine Sal Nealon (Cranston) e il Reverendo Richard Mueller (Fishburne). La loro missione questa volta è dare degna sepoltura al figlio di Doc, un giovane marine rimasto ucciso nella guerra in Iraq.



Doc decide di non farlo seppellire presso il cimitero di Arlington e portarlo invece a casa. Con l'aiuto dei suoi vecchi amici si mette in viaggio verso la East Coast per riportare la salma fino al New Hampshire.



Durante il viaggio i tre amici ricordano il loro passato e condividono le memorie della guerra che continuano ad avere effetti sulle loro vite.



Last Flag Flying, ancora senza una data di uscita italiana, sarà presentato al New York Film Festival il prossimo 28 settembre.