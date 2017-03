Trailer: L'altro volto della speranza, il nuovo film di Aki Kaurismaki

NOTIZIE

15.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Dopo Miracolo a le Havre, il regista di culto finlandese Aki Kaurismäki torna con L’altro volto della speranza , vincitore dell’Orso d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Berlino. Ve ne mostriamo il trailer italiano.

Una commedia surreale e poetica che vede incrociarsi le strade di un rifugiato siriano appena sbarcato a Helsinki e di un commesso viaggiatore finlandese con l’hobby del gioco d’azzardo; un campionario umano gentile e periferico, descritto dal geniale regista con la consueta ironia e sconfinato affetto.

Ecco la trama:

Khaled (Sherwan Haji), un giovane rifugiato siriano, quasi per caso si ritrova a Helsinki come passeggero clandestino su una carboniera. Wilkström (Sakari Kuosmanen), rappresentante di camicie, lascia moglie e lavoro per darsi alla gestione di un’insolito ristorante: La Pinta Dorata. Quando le autorità decidono di rispedire Khaled alle rovine di Aleppo, lui sceglie di rimanere illegalmente ad Helsinki. Lì incontra, oltre a vari tipi di razzismo, anche pura bontà. Nel momento in cui Wilkström trova Khaled, addormentato nel cortile del suo ristorante, forse riconosce nel ragazzo qualcosa di sé e dopo uno scontro iniziale decide di assumerlo come lavapiatti e di aiutarlo a ritrovare la sorella persa tra un confine e l’altro dell’Europa.

In sala dal 6 aprile, L'altro volto della speranza è distribuito in Italia da Cinema di Valerio de Paolis.