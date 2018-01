Trailer: Joaquin Phoenix vicino alla quarta nomination all'Oscar con il nuovo film di Gus Van Sant

NOTIZIE

Le prime immagini del biopic Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, presentato in anteprima alla prossima Berlinale

16.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Sarà proiettato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival e successivamente alla Berlinale, il nuovo film di Gus Van Sant intitolato. E poi lo vedremo in Italia in primavera.

John Callahan e la possiblità di guarire attraverso l'arte. Sono passati tre anni dall'ultimo film del regista, il disastroso La foresta dei sogni , senza dubbio il titolo più deludente della sua filmografia. Van Sant ci riprova ora con un nuovo biopic - genere che ha affrontato anche con l'ottimo Milk - ed esplora la vita dell'artistae la possiblità di guarire attraverso l'arte.

Rooney Mara e dal suo sponsor che ha il volto di Johah Hill - scopre di avere un dono: quello di saper creare e disegnare personaggi irriverenti del mondo dei fumetti. E da quel momento tornerà a vivere.

Sembra che Joaquin Phoenix sia determinato a ottenere la sua quarta nomination all'Oscar con il ruolo (una nomination che però se si manifesterà accadrà l'anno prossimo). Eccolo nei panni di Callahan, alcolizzato e rimasto in fin di vita in seguito a un incidente. Una volta entrato in rehab - incoraggiato dalla fidanzata interpretata dae dal suo sponsor che ha il volto di- scopre di avere un dono: quello di saper creare e disegnare personaggi irriverenti del mondo dei fumetti. E da quel momento tornerà a vivere.

Don't Worry, He Won't Get Far On Foot (lett: Non preoccuparti, non andrà lontano a piedi) arriverà nei cinema italiani dal 13 maggio distribuito da Adler Entertainment.