Trailer Daddy's Home 2: Wahlberg e Ferrell affrontano Mel Gibson

16.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Daddy's Home 2, ancora una volta diretto da Sean Anders. Stavolta, al cast si aggiungono anche



Squadra che vince non si cambia, ma si allarga. Mark Wahlberg Will Ferrell tornano nei panni di Dusty e Brad, padre biologico e patrigno, rivali nel primo capitolo e ora alleati in, ancora una volta diretto da. Stavolta, al cast si aggiungono anche John Lithgow e un Mel Gibson sempre più reintegrato nello star system hollywoodiano, nei panni dei padri dei due protagonisti. Ecco il trailer di Daddy's Home 2.

Dusty e Brad hanno messo da parte le loro divergenze e stanno crescendo insieme a Sara ( Linda Cardellini ), moglie di Brad ed ex di Dusty, i figli del primo. Il periodo natalizio si avvicina, e i due intendono riunire tutta la famiglia per festeggiare insieme. Ma non hanno fatto i conti con le enormi differenze tra i loro due padri: quello di Dusty (Gibson) è un macho vecchia scuola, quello di Brad (Lithgow) è invece un uomo eccessivamente affettuoso ed emotivo. Ovviamente il gruppo dovrà superare le differenze interne in tempo per il Natale.

È un copione già visto quello di Daddy's Home 2, e non solo perché si tratta di un sequel. Il film arriverà in USA il 10 novembre, un po' in anticipo rispetto alle Feste ma comunque in quel periodo dorato, che include il Thanksgiving, in cui i film per famiglie vanno per la maggiore. E la presenza di Gibson nel cast potrebbe incuriosire anche chi di solito evita questo tipo di film.