Trailer: Coco, il nuovo film della Pixar omaggia le tradizioni messicane

Pixar e Disney hanno svelato il nuovo trailer di Coco, il film Pixar in uscita in USA il 22 novembre. Eccolo.

Coco sembra fatto apposta per debuttare in questi tempi difficili per le relazioni tra Messico e Stati Uniti, perché è una storia ispirata proprio al Giorno dei Morti messicano. È la storia di Miguel (l'esordiente), un ragazzino di dodici anni la cui famiglia ha inspiegabilmente bandito la musica da generazioni. Ma lui è un fan di Ernesto de la Cruz ( Benjamin Bratt ), una star dei musical e grande chitarrista e cantante morto da tempo. Per provare il suo talento e in seguito a una catena di eventi bizzarri, Miguel si ritrova nel Mondo dei Morti, un luogo colorato e affascinante in cui incontra il truffatore Hector ( Gael Garcia Bernal ) e parte con lui per un'avventura che lo aiuterà a scoprire il segreto nella storia della sua famiglia.