NOTIZIE

Una studentessa viene assassinata nel giorno del suo compleanno ma si risveglia la mattina del giorno stesso. Ecco il nuovo film prodotto da Jason Blum di Scappa – Get Out

Trailer: Auguri per la tua morte, un Ricomincio da capo in versione horror

16.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Auguri per la tua morte, stavolta in formato horror/slasher. Ecco il trailer del film.



Lo abbiamo rivisto, negli ultimi anni, in versione sci-fi in Source Code ed Edge of Tomorrow . È il format di Ricomincio da capo , commedia cult di Harold Ramis interpretata da un Bill Murray che riviveva in loop lo stesso giorno all'infinito. Un format che sta diventando sempre più popolare e ora torna ancora una volta con, stavolta in formato horror/slasher. Ecco il trailer del film.

Jason Blum, titano dell'orrore low budget (ha prodotto anche Auguri per la tua morte è prodotto da, titano dell'orrore low budget (ha prodotto anche Scappa – Get Out , Insidious, La notte del giudizio e la saga di Paranormal Activity). La regia è di Christopher Landon , sceneggiatore di quattro capitoli di Paranormal Activity e regista di uno degli ultimi, Il segnato, e di Manuale scout per l'apocalisse zombie.

Jessica Rothe (vista in La La Land e L'estate addosso di Muccino) interpreta Tree Gelbman, una studentessa un po' snob che viene assassinata da un misterioso killer mascherato il giorno del suo compleanno. Ma Tree si risveglia immediatamente, è di nuovo mattina, è ancora il giorno del suo compleanno. Dovrà morire ripetutamente prima di scoprire chi sia il suo assassino.

Auguri per la tua morte arriverà in USA il 13 ottobre. Universal Pictures dovrebbe distribuirlo in Italia intorno allo stesso periodo.