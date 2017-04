Trailer American Assassin: Michael Keaton addestra i killer della CIA contro i terroristi

NOTIZIE

19.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Tratto dal bestseller di Vince Flynn “L'assassino americano” (ed. Time Crime), il film racconta la storia di Mitch Rapp, un ragazzone americano medio, studente e atleta, che viene segretamente reclutato dalla CIA per combattere i terroristi dopo che la sua ragazza è stata uccisa in un attentato su una spiaggia. Mitch diventa uno dei migliori killer dell'agenzia, ma finisce nei guai durante una missione a Beirut.

Si tratta di un thriller d'azione apparentemente piuttosto già visto, ma è innegabile che il cast sia interessante e per lo meno Cuesta si è già fatto ampiamente le ossa in tema di terrorismo internazionale dirigendo diversi episodi di Homeland. Il cast include anche Taylor Kitsch, Sanaa Lathan e Scott Adkins. Tra gli sceneggiatori troviamo il regista Edward Zwick, che avrebbe dovuto inizialmente dirigere il progetto. American Assassin è distribuito in USA da Lionsgate e uscirà il 15 settembre in patria. Attendiamo di conoscere la data e la distribuzione italiane.