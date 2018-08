Toronto 2018, Netflix conquista l'apertura del festival

Outlaw King, come Hell or High Water , è interpretato da Chris Pine . Ma stavolta l'ambientazione è molto diversa: si tratta della vera storia di Robert the Bruce, re ed eroe scozzese che guidò la sua nazione nella guerra di indipendenza dall'Inghilterra e la governò dal 1306 fino al 1329, anno della sua morte. Il film racconterà la trasformazione di Robert da nobile sconfitto a combattente per la libertà (il personaggio è apparso anche nel celebre Braveheart di Mel Gibson). Nel cast anche. Netflix lo distribuirà a novembre, e di nuovo un festival internazionale premia il gigante streaming, snobbato da Cannes, affidandogli una posizione importante nella propria selezione.