Torna L'incendiaria di Stephen King nel remake di Fenomeni paranormali incontrollabili

Goldsman scriverà e dirigerà il film, che sarà prodotto dalla Blumhouse di, titano degli horror a basso costo e alto profitto. Blum ha prodotto la saga di, quella dee vari altri successi recenti, come Split di Shyamalan e. A collaborare alla produzione ci sarà anche la Universal, che aveva distribuito l'adattamento anni '80, cona fare da produttore esecutivo (anche lei aveva lavorato a Fenomeni paranormali incontrollabili).

“L'incendiaria” (Firestarter, in originale) racconta di una ragazzina che sviluppa poteri pirocinetici e viene rapita da un'agenzia segreta del governo che intende utilizzare le sue abilità come arma. L'annuncio del progetto è stato fatto nel corso dell'Overlook Film Festival, che si tiene al Timberline Lodge in Oregon, dove Stanley Kubrick girò gli esterni di Shining