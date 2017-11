Torino Film Festival 2017: svelato il programma ufficiale

NOTIZIE

14.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



40 opere prime e seconde, 36 anteprime mondiali, 21 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 59 anteprime italiane. Il 35° Torino Film Festival presenta il suo programma e sfoggia i suoi numeri. E con ottime ragioni, visto che è e resta uno dei festival più interessanti del panorama italiano.

Game of Death di Sebastien Landry e Laurence Morais; il body horror Kuso del rapper Flying Lotus (questi ultimi due nel programma della Notte Horror di sabato 25 novembre); il musical gotico Riccardo va all'inferno di Roberta Torre (regista della serata di apertura); il thriller fantastico Sequence Break di Graham Skipper, sulla nostalgia per gli arcade anni '80; e la serie horror Amazon Tokyo Vampire Hotel, diretta da Sion Sono. In After Hours troviamo l'attesissimo The Disaster Artist di James Franco, storia della realizzazione di The Room, considerato il peggior film di sempre. Ci sono inoltre l'horrordi Sebastien Landry e Laurence Morais; il body horrordel rapper Flying Lotus (questi ultimi due nel programma della Notte Horror di sabato 25 novembre); il musical goticodi Roberta Torre (regista della serata di apertura); il thriller fantasticodi Graham Skipper, sulla nostalgia per gli arcade anni '80; e la serie horror Amazon, diretta da Sion Sono.

Nel concorso ufficiale troviamo Don't Forget Me di Ram Nehari, bizzarra storia d'amore tra una ragazza anoressica e un suonatore di tuba; Bamy, J-horror di Jun Tanaka; Barrage di Laura Schroeder, storia di tre donne interpretata da Isabelle Huppert; il thriller psicologico Beast di Michael Pearce; e The Death of Stalin di Armando Iannucci.

Payday di Daryl Duke, Stroszek di Werner Herzog, Out of the Blue di Dennis Hopper, Infine, la retrospettiva AmeriKana includeràdi Daryl Duke,di Werner Herzog,di Dennis Hopper, Paris, Texas di Wim Wenders e Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di Asia Argento (che ha selezionato i film ed è direttrice ospite del festival).