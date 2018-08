Top Gun: Maverick rimandato di un anno, ecco quando vedremo il sequel con Tom Cruise 

Il sequel disalta un giro. Starà fermo 365 giorni. Proprio così, per ritrovare Tom Cruise nel ruolo che lo ha trasformato in una star dovremo aspettare non più uno ma due anni. La Paramount Pictures ha infatti annunciato che Top Gun: Maverick non arriverà più sugli schermi a luglio 2019, bensì un anno dopo, esattamente a partire dal 26 luglio 2020.