Top Gun 2, Val Kilmer ritorna nel ruolo di Iceman

Iceman c'è. Val Kilmer è entrato nel cast di Top Gun: Maverick e affiancherà/affronterà ancora una volta Tom Cruise nel sequel del film di Tony Scott. La notizia per ora non è ufficiale, ma il sito The Wrap lo ha saputo da un individuo vicino alla produzione e Kilmer è stato avvistato presso l'hotel di San Diego utilizzato da Paramount sin dall'inizio delle riprese.