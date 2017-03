Tomb Raider: Alicia Vikander è Lara Croft nelle prime foto ufficiali

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



Tomb Raider, in cui l'eroina archeologa Lara Croft è interpretata dalla star svedese



Vanity Fair ha diffuso le prime due immagini ufficiali del reboot di, in cui l'eroina archeologa Lara Croft è interpretata dalla star svedese Alicia Vikander . Eccole.







Oltre alle foto, è stata anche rivelata anche la sinossi ufficiale:

“Sette anni dopo la sparizione del padre, la ventunenne Lara si è rifiutata di prendere le redini del suo impero finanziario. Lavora invece come pony express a Londra mentre frequenta l'università. Finalmente prende la decisione di indagare sulla scomparsa del padre e viaggia fino al luogo in cui è stato visto l'ultima volta: una tomba su un'isola da qualche parte al largo del Giappone. Improvvisamente, la posta in gioco aumenta esponenzialmente per Lara che, contro ogni probabilità e armata solo della sua mente acuta, la sua fede cieca e la sua innata tenacia, è costretta a imparare come oltrepassare i propri limiti nel suo viaggio verso l'ignoto. Se sopravvivrà a questa pericolosa avventura, potrebbe essere un nuovo inizio per lei, che le farebbe guadagnare il nome Tomb Raider”.