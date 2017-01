Tom Hardy nuovo 007? "Voglio Christopher Nolan alla regia"

ha provato a "torchiare" Tom Hardy su un suo probabile coinvolgimento nel futuro della saga di 007. In occasione della presentazione della nuova miniserie interpretata dall'attore - uno show intitolatodi cui potete vedere il trailer a questo link - Hardy ha parlato della possibilità di interpretarein futuro e ha commentato un potenziale ingaggio del suo amico Christopher Nolan come nuovo regista della saga: "Oh wow! Chris sarebbe fantastico!" - ha detto l'attore.

Le dichiarazioni di Hardy sono rimbalzate in tutta la rete nel momento in cui lui ha sollevato un dubbio semplicemente non rispondendo a una domanda: sarà lui a raccogliere il testimone di Daniel Craig nei film futuri della saga? Risposta: "C'è un detto tra di noi, nella nostra confraternita di attori: se parli di una cosa del genere allora sei automaticamente fuori dalla gara. Quindi non potrei mai commentare una cosa simile!". Hardy, il cui ultimo film interpretato è stato Revenant - Redivivo - per il quale ha ottenuto una nomination all'Oscar - ha continuato: "Chris Nolan sarebbe perfetto per un film su Bond. Daniel Craig è un attore grandioso, e quello che il regista Sam Mendes e la produttrice Barbara Broccoli hanno fatto per la saga è stato incredibile. (...) Mi chiedo cosa accadrà nel prossimo capitolo, quando mi nominate qualcuno come Christopher Nolan penso subito a una figura molto forte per il mondo di Bond: un autore che potrebbe veramente portare delle novità e creare qualcosa di profondo".