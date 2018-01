Tom Cruise pilota di aerei ricoperto di cocaina in una clip esclusiva dal DVD di Barry Seal

La vera storia di Barry Seal, pilota della compagnia aerea TWA che divenne un "mulo della droga" per il cartello di Medellin. Una volta accusato di riciclaggio di denaro sporco e traffico di droga, trovò un accordo con il governo USA diventando un informatore sotto copertura della CIA e della DEA e contribuendo a una delle operazioni più famose della storia delle due agenzie: incastrare il signore della droga Pablo Escobar.

Questo è quello che amo di più quando faccio film. Perché è' un'esplorazione: devi desiderare di sperimentare ciò che non conosci. E questo è successo con questo film" - a parlare è Tom Cruise . E questa sua linea di pensiero non è di certo una novità considerato che siamo davanti all'unica star tanto determinata quanto folle che rischia veramente la vita su ogni set.La dichiarazione di Cruise si fa però più interessante all'interno del contesto di Barry Seal - Una storia americana , uno dei suoi film più insoliti.. Eccolo fare da corriere della droga per spietati trafficanti. Improvvisamente lo ritroviamo ricoperto di cocaina dalla testa ai piedi: una sequenza piena di humour nero che vediamo in questo mix di dramma, thriller e commedia ispirato a fatti realmente accaduti.Il film arriva adesso in Home Video con Universal Pictures Home Entertainment. Vi presentiamo in esclusiva una clip dai contenuti speciali del Blu-ray: un video in cui vediamo le spettacolari riprese aeree con lo stesso Cruise in cabina di comando: