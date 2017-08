Todos lo saben: Via alle riprese del film di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penelope Cruz

NOTIZIE

23.08.2017 - Autore: Mattia Pasquini (Nexta)



Prosciutto, prosciutto, Carne tremula, Vicky Cristina Barcelona, The Counselor - Il procuratore… e: diventano cinque i titoli della coppia simbolo del cinema spagnolo attuale. Javier Bardem Penelope Cruz saranno costretti di nuovo a chiamare la babysitter per il film che Asghar Farhadi ha iniziato a girareIl regista Premio Oscar per Una separazione sta infatti preparando -- uncon i due coniugi e l'argentino Ricardo Darin (Il segreto dei suoi occhi, Truman). Un progetto importante, completamente, con cui il regista torna a collaborare con Mallet-Guy (Il cliente, Il passato) e Hayedeh Safiyari (Il cliente, Una separazione). Oltre che con Jose-Luis Alcaine (direttore della fotografia di Carlos Saura, Bigas Luna e Pedro Almodovar) e Sonia Grande (costumista di Midnight in Paris e The Others).Prodotto insieme alla Memento Films (che lo distribuirà in Francia) e alla spagnola Morena Films di Alvaro Longoria, il film vedrà la partecipazione di France 3 Cinema, Untitled Films Aie, Ashar Farhadi Production, Cofinova, Indefilms e della nostra Lucky Red. E racconterà delper un'occasione lieta. Ma quella che doveva essere una breve visita, si trasforma, ed eventi imprevisti disturberanno la donna e la sua famiglia cambiandone per sempre le esistenze.