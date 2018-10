NOTIZIE

They Shall Not Grow Old, la Grande Guerra a colori nel trailer del documentario di Peter Jackson

01.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Per commemorare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, Peter Jackson ha realizzato il documentario. Con una particolarità: è composto da filmati d'archivio digitalizzati, colorati e convertiti in 3D. Lo scopo, come annuncia il trailer che potete vedere qui sotto, è far percepire ai pubblici di oggi la Grande Guerra così come la vedeva chi ci ha combattuto. Ecco il filmato.

Il film è co-diretto da Paul Wheatcroft, anche direttore della fotografia e montatore. A finanziare il progetto ci sono 14-18 NOW, iniziativa britannica per commemorare la Grande Guerra, e Imperial War Museums, oltre alla BBC. La première si terrà il mese prossimo al London Film Festival.

“Addentrandosi nelle nebbie dei tempi, Jackson punta a dare una voce a questi uomini, indagare le speranze e paure dei veterani, l'umiltà e l'umanità che hanno rappresentato una generazione cambiata per sempre da una guerra globale”.

Jackson, noto principalmente come regista delle saghe de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, ma anche autore di celebri film splatter di culto come Bad Taste – Fuori di testa, già in passato non ha disdegnato il documentario storico. Sono che si trattava di un mockumentary, il geniale Forgotten Silver, storia di un fantomatico pioniere del cinema neozelandese che trasse in inganno il pubblico per la sua verosimiglianza.