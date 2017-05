NOTIZIE

The War – Il pianeta delle scimmie: trailer finale per il nuovo capitolo della saga

17.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







20th Century Fox ha diffuso il trailer finale di The War – Il pianeta delle scimmie , terzo capitolo nella rinata saga che segue le gesta di Cesare ( Andy Serkis ) e la sua lotta per preservare la propria specie in un futuro distopico.

Judy Greer e Steve Zahn. Alla regia torna, dal capitolo precedente, Matt Reeves. La sceneggiatura è invece opera di Reeves e Mark Bomback (Apes Revolution, Wolverine – L'immortale). Stavolta, Cesare dovrà sfidare uno spietato Colonnello ( Woody Harrelson ), disposto a ogni genere di violenza pur di salvare la razza umana dall'estinzione. La sua battaglia lo porterà faccia a faccia con Cesare e le scimmie, in una guerra che deciderà per sempre il futuro del pianeta. Nel cast troviamo anche. Alla regia torna, dal capitolo precedente,. La sceneggiatura è invece opera di Reeves e(Apes Revolution, Wolverine – L'immortale).

C'è aria di conclusione in questo nuovo capitolo della saga prequel all'originale Il pianeta delle scimmie. La guerra a cui il titolo allude potrebbe essere quella che porrà fine all'umanità e segnerà il trionfo definitivo delle scimmie come razza dominante del pianeta. Ma è anche vero che, se questo film avrà successo come i precedenti, è difficile pensare che Fox scelga di concludere qui la serie. Magari potrebbe essere interessante chiudere la saga di Cesare e fare un salto nel futuro per rivisitare, con piglio moderno, i capitoli classici della serie.

The War – Il Pianeta delle Scimmie arriverà in Italia il 13 luglio, distribuito da 20th Century Fox.