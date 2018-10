The Upside, il primo trailer del remake di Quasi amici con Kevin Hart e Bryan Cranston

La somiglianza è evidente, sin dalla locandina del film, ma qualsivoglia dubbio sarebbe stato fuori luogo visto che l'annunciato The Upside è dichiaratamente il remake del Quasi amici che nel 2011 ottenne un fenomenale successo internazionale. Oggi Driss e Philippe sono Dell e Phil , ma la dinamica tra loro sembra esser la stessa di allora, come ci anticipano e confermano le immagini del primo trailer ufficiale diffuso in rete:

Sin dalle prime audizioni vediamo ripetersi più o meno le stesse dinamiche che avevano determinato le fortune di quello, ovviamente con un tocco di 'US style' - determinato dalla nuova location di Philadelphia (anche se la storia dovrebbe svolgersi a New York), dopo l'ambientazione parigina che fu - e una Nicole Kidman in più! Dietro la macchina da presa troviamo il Neil Burger (Divergent, Limitless, The Illusionist) a dirigere una sceneggiatura firmata da(fino a oggi autore solo del corto The Seventh Sense e della serie tv The Electric Company del 2009).Questa lasu wikipedia: