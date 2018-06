NOTIZIE

The Truman Show 20 anni dopo, il grande film con Jim Carrey non è invecchiato di un giorno

03.06.2018 - Autore: Gian Luca Pisacane



5 giugno 1998, usciva nelle sale USA





Tutto vero, tutto falso. Lo abbiamo letto sulla locandina di Loro 1 , il primo capitolo del dittico su Berlusconi di Paolo Sorrentino: il politico contro l'uomo, le apparenze contro la verità, in un mondo in cui le persone sono costantemente controllate. La televisione sposta le masse e la rete è ormai come una droga: non si può farne a meno. I contenuti sono veloci, liquidi, e le telecamere sono ovunque: all'angolo della strada, sopra la farmacia e nei nostri telefoni. Lo aveva già capito George Orwell nel 1949, narrando di un Grande Fratello che controllava i popoli nel suo capolavoro 1984. Immaginava un futuro distopico, dove la libertà veniva sacrificata in nome di una "finta" pace. Su quella scia, il, usciva nelle sale USA The Truman Show , per la regia di Peter Weir

Truman Burbank, un Quella di Truman è una gabbia dorata in cui pensa di essere felice. Diventa un prigioniero delle logiche di mercato, della totale mancanza di privacy. Lui è la vittima, il pubblico gli aguzzini, perché non riusciamo a smettere di guardare, a trovare la forza di spegnere gli schermi che ci circondano. Le sbarre sono quelle di una società di maschere, dove regna la menzogna, dentro e fuori la rappresentazione. È la storia di, un Jim Carrey particolarmente ispirato, che abbandonava le note demenziali per l'ingenuità. Niente è reale attorno a lui, vive in un reality show, dove anche la sua ragazza recita una parte. Sono attori pagati dalla produzione, per aumentare l'audience in un sistema in cui l'indice degli ascolti è più importante dell'essere umano.. Lui è la vittima, il pubblico gli aguzzini, perché non riusciamo a smettere di guardare, a trovare la forza di spegnere gli schermi che ci circondano. Le sbarre sono quelle di una società di maschere, dove regna la menzogna, dentro e fuori la rappresentazione.



Peter Weir gira il film con grande intelligenza, dosando lo humour e le sequenze drammatiche. Mette in scena un attacco alla globalizzazione, all'incapacità di alzarsi la mattina senza essere schiavi delle immagini. Abbiamo bisogno di essere sempre connessi, di sapere tutto in tempo reale, dimenticandoci degli affetti e dei problemi del quotidiano. Ci affidiamo a universi paralleli per paura di dover affrontare le nostre preoccupazioni più profonde. L'unica soluzione è ribellarsi, riscoprire l'importanza dei piccoli gesti, come fa Truman mettendosi in gioco e sfondando le barriere che gli erano state create a sua insaputa.



