The True American: Larrain racconta una storia di tolleranza nell'America post 11 Settembre 

NOTIZIE

05.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The True American. Prodotto dal titano degli studios indipendenti Annapurna Pictures, il film racconterà una storia di tolleranza nata dalla violenza etnica nell'America post 11 Settembre. A produrre ci sarà anche Dopo aver debuttato in America con il biopic Jackie , interpretato da Natalie Portman e dedicato alla vedova del presidente Kennedy, il regista cileno Pablo Larraín (Neruda, Tony Manero) lavorerà a un nuovo progetto negli Stati Uniti,. Prodotto dal titano degli studios indipendenti Annapurna Pictures, il film racconterà una storia di tolleranza nata dalla violenza etnica nell'America post 11 Settembre. A produrre ci sarà anche Kathryn Bigelow , regista di Zero Dark Thirty e The Hurt Locker.

Tratto dal libro omonimo di Anand Giridharadas, The True American è la storia di Rais Bhuiyan, un immigrato musulmano proveniente dal Bangladesh, veterano dell'aviazione del suo Paese, che sopravvisse per miracolo alla furia omicida di Mark Stroman, auto-proclamatosi “Arab Slayer”. L'uomo uccise due immigrati nella zona di Dallas, Texas, pochi giorni dopo l'11 settembre 2001. Bhuiyan era impiegato in un minimarket all'epoca, e stava cercando di costruirsi una vita in America quando fu attaccato da Stroman, un neo-nazista che gli sparò in faccia, causandogli un danno cerebrale da cui si sarebbe salvato perdendo però la vista da un occhio.

Dopo i fatti, Bhuiyan lottò affinché Stroman non venisse condannato a morte e questo ebbe anche un inaspettato impatto su Stroman, che ripudiò gli ideali razzisti e, poco prima di ricevere la sentenza di morte, parlò al telefono con Bhuiyan ringraziandolo per avergli “toccato il cuore”.

Fonte: ComingSoon.net