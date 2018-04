The Rock sfida Jumanji in dvd e Blu-ray, una clip esclusiva ci dà il 'Benvenuti nella Giungla'

NOTIZIE

È appena arrivato in sala col suo nuovo Rampage - Furia animale , maha sempre avuto il gusto del vintage, sin dai tempi del Re Scorpione e della Mummia. E ce lo ha confermato nell'ultimo Jumanji: Benvenuti nella Giungla , che ora arriva. Remake del classico del 1995 con Robin Williams , il film è stato uno dei più amati degli ultimi mesi. Anche grazia alla chimica sviluppatasi tra il protagonista e i suoi compagni d'avventura - Jack Black (Piccoli brividi), Kevin Hart (Una spia e mezzo) e Karen Gillan (franchise Guardiani della Galassia) - che vediamo nellache segue raccontarci una parte della loro esperienza:



Con le edizioni DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD i fan potranno quindi conoscere, ancora più a fondo, il mondo di Jumanji con contenuti speciali pieni di ironia, azione e divertimento, tra cui una esilarante gag reel. I fan poi potranno seguire l'intrepida guida, Nigel, mentre accompagna i protagonisti in un viaggio che mostra la creazione di questa epica avventura "Viaggio nella giungla: la realizzazione di Jumanji", mentre in "I giocatori: un cast di eroi", Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan discutono sulle loro performance attoriali e su come si sono divertiti a interpretare i personaggi. Nell’extra dal titolo "L’attacco dei rinoceronti” il team di talentuosi artisti ci parla degli effetti speciali del film e di come è stata creata una delle scene più emozionanti. L’edizione Blu-ray contiene inoltre una featurette esclusiva "Sopravvivere nella giungla: acrobazie spettacolari" per un insight da vicino su come sono state concepite ed eseguite le acrobazie più strabilianti. "Dal libro al gioco al grande schermo & oltre! Una celebrazione dell’eredità di Jumanji" infine è uno sguardo tenero e nostalgico sul retaggio duraturo di Jumanji mentre cast e regista riflettono sull'amato film del 1995 e ci spiegano come questo sia proprio omaggio alla storia originale.



[VIDEOINTERVISTA: RISATE E SPETTACOLO CON I PROTAGONISTI DI JUMAJI]



Per la prima volta in assoluto, alcune versioni includeranno uno speciale engagement con Snapchat per far vivere un'esperienza di realtà aumentata. Sulle copie in Blu-ray o DVD presso qualsiasi rivenditore con la semplice scansione sul fronte del pack dello Snapcode con l'app Snapchat, la giungla apparirà davanti ai vostri occhi e potrete condividerla con i vostri amici. Solo per chi acquista il prodotto ci sarà invece un ulteriore Snapcode esclusivo all’interno che attiverà una seconda esperienza permettendo di realizzare fantastiche foto con una “cornice esclusiva” nella giungla di Jumanji!”.



CONTENUTI SPECIALI E DIGITAL BONUS DEL BLU-RAY:



– Le Gag

– I giocatori: un cast di eroi (i quattro protagonisti raccontano la propria divertente esperienza).

– Sopravvivere alla giungla: acrobazie spettacolari (sulla realizzazione degli stunt più strabilianti).

– L'attacco dei rinoceronti (una delle scene più emozionanti raccontata dal team degli effetti speciali).

– Viaggio nella giungla: la realizzazione di Jumanji

– Dal libro al gioco al grande schermo & oltre! Una celebrazione dell’eredità di Jumanji





CONTENUTI SPECIALI DEL DVD



– Le Gag

– I giocatori: un cast di eroi (i quattro protagonisti raccontano la propria divertente esperienza).

– L'attacco dei rinoceronti





INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:



Genere: Avventura

Dischi: 1

Durata: 119 min ca.

Video: Formato Panoramico Ad Ultra Alta Definizione (2.39:1) 3840 X 2160p

Audio: Italiano, Francese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Russo 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Russo, Svedese, Ucraino

Contenuti Speciali: I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione





INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:



Genere: Avventura

Dischi: 1

Durata: 119 min ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Spagnolo 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Per Non Vedenti, Ceco, Polacco, Turco, Ungherese 5.1 Dolby Digital

Contenuti Speciali: • Le gag • I giocatori: un cast di eroi • Sopravvivere nella giungla: acrobazie spettacolari • L’attacco dei rinoceronti • Viaggio nella giungla: la realizzazione di Jumanji • Dal libro al gioco al grande schermo & oltre! Una celebrazione dell’eredità di Jumanji





INFORMAZIONI TECNICHE DVD:



Genere: Avventura

Dischi: 1

Durata: 119 min ca.

Audio: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Vedenti, Spagnolo- Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Polacco e Spagnolo

Contenuti Speciali: • Le gag • I giocatori: un cast di eroi • L’attacco dei rinoceronti