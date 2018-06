NOTIZIE

The Predator, il full trailer è splatter e mostra esperimenti genetici

26.06.2018 - Autore: La redazione (GEDI Digital)



Arriverà in autunno il nuovo film della saga, una specie di reboot diretto da Iron Man 3 e The Nice Guys e papà della saga di Arma letale di cui ha scritto la prima sceneggiatura).



Qui il full trailer di The Predator: Esperimenti genetici per un upgrade alla specie dei Predator, gli extraterrestri che usano il nostro pianeta come territorio di caccia. Le loro prede sono sempre gli umani.



Questa la trama del film:

Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.



Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey e Yvonne Strahovski compongono il cast corale del film, che sembra avere la stessa struttura dell'originale, spostata però dalla giungla ai sobborghi americani.



The Predator, in uscita in autunno, è distribuito da 20th Century Fox.